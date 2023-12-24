Bursa'da vatandaşlar şehitler için yürüdü Bursa'da vatandaşlar, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerler için ellerinde bayraklarla yürüyüş yaptı.

Bursa'da vatandaşlar, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerler için ellerinde bayraklarla yürüyüş yaptı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun sosyal medyadan çağrısı üzerine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, ellerinde bayraklarla terör örgütü aleyhine slogan atarak Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Türkoğlu, bugün yalnızca şehitlerin evlerine ateş düşmediğini, Türk olan, dindaş olan ve kendisini bu milletten hisseden herkesin evine ateş, hüzün ve yas düştüğünü söyledi.

Böylesine kahpe bir saldırıya ve şehitlerin fidan gibi tek tek toprağa düşüşüne sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Türkoğlu, "Artık memlekette şehit haberlerinin sıradan haberler olmasına müsaade etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Mevzuyu biz hep siyaset üstü gördük. Bu mevzu vatan mevzusu, millet mevzusu, bu mevzu bizim geleceğimiz mevzusu. O yüzden ne parti bayrağımız var ne de parti ismi var. Bu mevzuyu siyaset üstü bir vatan mevzusu görerek diyoruz ki 'Meclis'te PKK istemiyoruz'." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, birinci önceliklerinin devletin ve milletin bekası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Asker bizim askerimizdir. Polis bizim polisimizdir. Biz Atatürk'ten beri almış olduğumuz vazifeye yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletiyle birlikte ilelebet muhafaza etmeye, müdafaa etmeye her zaman gönüllü ve hazırız. Hiç kimse bundan endişe etmesin. İhtiyaç duyduğumuz şey oy oranlarımız değildir. İhtiyaç duyduğumuz şey damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Hiç kimse basit oyunlara girmesin. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Biz şehit cenazelerine sahip çıkacağız. Türk askerini sessiz sedasız cennete uğurlamayacağız. 'Şehitler ölmez' diyeceğiz, 'vatan bölünmez' diyeceğiz. Gecenin bu vaktinde çağrımıza uydunuz, tavrınızı koydunuz. Allah hepinizden razı olsun. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun. Biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu da Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehitlerin ruhları için Fatiha okunmasının ardından basın açıklaması sona erdi.