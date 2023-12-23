Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:44 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi civarında, Sinan Eren idaresindeki 16 UK 884 plakalı otomobil, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Sevim'e (74) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledikleri Sevim'in cenazesini İznik Devlet Hastanesi morguna götürdü.

        Sürücü Eren ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Sanchez derbiye çok zor!
        Sanchez derbiye çok zor!
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"

        Benzer Haberler

        Bursa, Kütahya ve Yalova'da Gazze'ye destek yürüyüşleri ve "Dünya Şehit Çoc...
        Bursa, Kütahya ve Yalova'da Gazze'ye destek yürüyüşleri ve "Dünya Şehit Çoc...
        Dağyenice Kış Koşusu'na katılacak sporcular performans ve dayanıklılık test...
        Dağyenice Kış Koşusu'na katılacak sporcular performans ve dayanıklılık test...
        İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu sevkine 2 gözaltı
        İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu sevkine 2 gözaltı
        Mudanya'da sahte ve kaçak içki operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Mudanya'da sahte ve kaçak içki operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Yangında mahsur kalan anne ve 5 çocuğunu komşuları kurtardı
        Yangında mahsur kalan anne ve 5 çocuğunu komşuları kurtardı
        Tamir için okulun çatısına çıkan işçi, 10 metreden düşüp öldü
        Tamir için okulun çatısına çıkan işçi, 10 metreden düşüp öldü