Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi civarında, Sinan Eren idaresindeki 16 UK 884 plakalı otomobil, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Sevim'e (74) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledikleri Sevim'in cenazesini İznik Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Sürücü Eren ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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