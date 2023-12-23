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        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

        BURSA'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve akli dengesi yerinde olmayan Recep Sevim (74), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:11 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:15
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        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
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        BURSA'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve akli dengesi yerinde olmayan Recep Sevim (74), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik ilçesi Sakarya Karayolu Çiçekli mevkisinde meydana geldi. İznik'ten Sakarya istikametine seyir halinde olan Sinan E. (42) yönetimindeki 16 UK 884 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Recep Sevim'e çarptı. Yaşlı adam çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

        Recep Sevim'in cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Sinan E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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