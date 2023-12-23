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        Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 94-84

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:40 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:45
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        Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 94-84
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Göksun Öz

        BURSASPOR: Young 9, Floyd 16, Ömer Utku Al 10, Michineau 10, Ahmet Can Duran, Brown 30, Mutaf, Mehmet Atalan, Metin Türen 3, Hamilton 16

        ALİAĞA PETKİMSPOR: Emre Tanışan, Thomas 20, Efianayi 20, Yunus Emre Sonsırma 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin 2, Simmons 13, Aldridge, Tayfun Erülkü

        1'İNCİ PERİYOT: 19-17

        DEVRE: 45-41

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-55

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk eden Bursaspor İnfo Yatırım, rakibini 94-84 yendi.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Mehmet İNAN

        2023-12-23 23:39:49

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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