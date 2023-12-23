Son dakika haberi PFDK'dan Fred'e 3 maç ceza! PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Fred'e 3 maç ceza verdi. Aynı maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş da 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fred'e, "müsabaka hakemine yönelik hakareti" nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Brezilyalı futbolcu ayrıca 39 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası verildi.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"MONDİHOME KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS 'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ 'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

SÜPER KUPA'DA OYNAYABİLECEKLER

İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, Galatasaray ile 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.