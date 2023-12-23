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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Son dakika haberi İstanbulspor'un 3 puanı silindi! - İstanbulspor Haberleri

        Son dakika haberi İstanbulspor'un 3 puanı silindi!

        PFDK, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'un hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanının da silinmesine karar verdi. Takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:35
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        Süper Lig ekibine puan silme cezası!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçının 73. dakikasında sahadan çekilen İstanbulspor'un cezasını açıkladı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre İstanbulspor, 3-0 hükmen mağlup sayılırken, ayrıca 3 puan silme cezasına da çarptırıldı.

        Takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ise 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL de para cezası verildi.

        İşte o açıklama:

        "İSTANBULSPOR A.Ş.’nin, 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. -TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.’nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına

        Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU ’nun, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

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