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        Arkadaşını ziyaret etmek için gittiği fabrikada asansör boşluğuna düşen genç yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:54
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        Arkadaşını ziyaret etmek için gittiği fabrikada asansör boşluğuna düşen genç yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

        Bünyamin K. (17), arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokağı'nda faaliyet gösteren fabrikaya geldi.

        Fabrikada, fark edemediği ikinci kat seviyesindeki asansör boşluğundan düşen genç yaralandı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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