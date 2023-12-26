Arkadaşını ziyaret etmek için gittiği fabrikada asansör boşluğuna düşen genç yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Bünyamin K. (17), arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokağı'nda faaliyet gösteren fabrikaya geldi.

Fabrikada, fark edemediği ikinci kat seviyesindeki asansör boşluğundan düşen genç yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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