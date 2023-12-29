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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:03
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir

        TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 24, Homesley 11, Tolga Geçim 13, O'Brien 11, Sakic 2, Wiley 13, Mustafa Kurtuldum 14

        Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Baygül 9, Hadi Özdemir, Akif Egemen Güven 4, Boutsiele 12, Can Maxim Mutaf 1, Taylor 6, Scrubb 6, Berkay Candan, Cavanaugh 22, Bouteile 21

        1. Periyot: 24-26

        Devre: 48-46

        3. Periyot: 67-63

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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