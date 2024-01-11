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        Bursa'da otobüs durağına araç park eden kişileri uyaran şoförün darbedilmesi kamerada

        Bursa'da durakta çıkan tartışma sırasında otobüs şoförü darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:11
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        Bursa'da otobüs durağına araç park eden kişileri uyaran şoförün darbedilmesi kamerada
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        Bursa'da durakta çıkan tartışma sırasında otobüs şoförü darbedildi.

        Büyükşehir Belediyesine ait 16 M 00100 plakalı otobüsün şoförü Mustafa S, Osmangazi ilçesinde hat güzergahındaki bir durağa park edilen araç yüzünden yolcu indirme bindirme alanına yanaşamadı.

        Yol üzerinde otobüsü durduran şoför, duraktaki aracın yanında bulunan kişileri buraya park etmemeleri konusunda uyardı.

        Aralarında çıkan tartışma sırasında otobüsün içine giren 3 kişi tarafından darbedilen Mustafa S, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yolcular ise zanlılara tepki gösterdi.

        Otobüsün içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, aracın kapısının açılmasının ardından duraktaki kişilerle şoför arasında arbede yaşandığı, sürücünün 3 kişi tarafından tekme ve yumrukla darbedildiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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