Bursa'da otobüs durağına araç park eden kişileri uyaran şoförün darbedilmesi kamerada

Bursa'da durakta çıkan tartışma sırasında otobüs şoförü darbedildi.

Büyükşehir Belediyesine ait 16 M 00100 plakalı otobüsün şoförü Mustafa S, Osmangazi ilçesinde hat güzergahındaki bir durağa park edilen araç yüzünden yolcu indirme bindirme alanına yanaşamadı.

Yol üzerinde otobüsü durduran şoför, duraktaki aracın yanında bulunan kişileri buraya park etmemeleri konusunda uyardı.

Aralarında çıkan tartışma sırasında otobüsün içine giren 3 kişi tarafından darbedilen Mustafa S, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yolcular ise zanlılara tepki gösterdi.

Otobüsün içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, aracın kapısının açılmasının ardından duraktaki kişilerle şoför arasında arbede yaşandığı, sürücünün 3 kişi tarafından tekme ve yumrukla darbedildiği görülüyor.