Bursa'da aracın çarptığı ortaokul öğrencisi öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Ü.U'nun kullandığı 34 YZ 4434 plakalı cip, Ertuğrulgazi Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda kaldırımda bekleyen Koç Ortaokulu öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (14) çarptı.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Gecü kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.