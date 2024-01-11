Bursa'da "Odağımız insan, hedef sıfır iş kazası" temalı uluslararası konferans başladı

Bursa'da, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) İnşaat Kazalarını Önleme Bölümünce Türkiye'de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Odağımız insan, hedef sıfır iş kazası" temalı İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteği, ISSA İş Kazalarını Önleme Bölümlerinin katkılarıyla iki gün sürecek konferansın açılışı öncesi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcılara iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili interaktif sorular yöneltildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışta yaptığı konuşmada, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezini kuran ilk belediye olduklarını ve suda kayıp kaçakları yüzde 20'lerin altına düşürdüklerini söyledi.

Kentin altyapısını geliştirdiklerini belirten Aktaş, "Bizler idareci olarak işin başındayız, planlamalarını yapıyoruz. Direksiyon başında, şantiyede, derede, görevleri neredeyse orada olan, işini aşkla yapan, alın teri döken mesai arkadaşlarımızın üstün gayretleri var. Takdir edersiniz ki bu işleri yaparken iş kazalarına da maruz kalınabiliyor. Herkesin hayatı, yaşam hakkı çok kıymetli. İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en önemli olaylarından biri." dedi.

Aktaş, iş sağlığı ile güvenliğine gereken önem verilmediğinde yaralanmalar ve ölümlerin yaşanabildiğini dile getirdi.

Meslek hastalıklarının tamamının, iş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir olarak görüldüğünü aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından iş sağlığıyla alakalı önemli adımlar atıldı. Birçok düzenleme yürürlüğe girdi. 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir temayla kutlanıyor. Biz de kurumsal farkındalık ve işbirliklerini artırıyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) olarak öncü kurumlar arasında yer almaktayız. Almanya'dan hocalarımızla işbirliği yaparak önemli iletişimlerde bulunduk. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde sıfır iş kazası temasıyla bir taahhütnameye imza atmış olduk. İş sağlığı ve güvenliği konusunda kayıtsız şartsız destek veriyoruz. Her bir personelimiz bizim için çok kıymetli. Kaybedecek bir arkadaşımız bile yok. Sağlıklı şekilde hayatlarına devam ederek bizim işlerimize katacak çok şeyleri var."

Açılış konuşmalarının ardından konferans, yurt içi ve dışından akademisyenler ile kurum yöneticilerinin sunumlarıyla devam etti.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Uluslararası İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Karl Heinze Noetel, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.