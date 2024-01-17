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        Bursa'da yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasında

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 00:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:22
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        Bursa'da yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasında
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

        İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı.

        Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.

        Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.

        Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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