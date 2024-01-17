Bursa'da yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.

Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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