Basketbol: Şampiyonlar Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Lorenzo Baldini (İtalya)
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 11, Prewitt 6, Homesley 22, Ege Demir 1, O'Brien 12, Sakic 10, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum 6
Cholet Basket: Sousa 2, Ayayi 7, Randall 14, Sako 13, Tillie 3, Sinha 2, Salaun 11, Campbell 13, Hruban 6
1. Periyot: 19-17
Devre: 42-31
3. Periyot: 60-47
BURSA
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