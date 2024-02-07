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        Devrilen TIR yandı; şoför kendi imkanları ile çıktı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde devrilen TIR yandı; şoför kendi imkanları ile kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:00
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        Devrilen TIR yandı; şoför kendi imkanları ile çıktı
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde devrilen TIR yandı; şoför kendi imkanları ile kurtuldu.

        Kaza, 16.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Dürdane rampasında meydana geldi. Bursa istikametinden İstanbul istikametine giden TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR alev alırken, sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken; TIR kullanılamaz hale geldi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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