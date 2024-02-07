Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

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