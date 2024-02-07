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        Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:26 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:31
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        Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Fevzi Çakmak Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Emircan T. göğsünden ve karnından bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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