Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Miroslav Juracek (Slovakya)
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Sena Nur İbişoğlu, Ece Eke)
Neptunes Nantes: Keene, Jasper, Potar, Mims, Kurtagic, Arelya Karasoy (Giardino, Rakotozafy, Respaut, Davai, Ndoye)
Setler: 18-25, 18-25, 16-25
Süre: 71 dakika (23, 26, 22)
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