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        Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:41 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:48
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        Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası
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        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Miroslav Juracek (Slovakya)

        Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Sena Nur İbişoğlu, Ece Eke)

        Neptunes Nantes: Keene, Jasper, Potar, Mims, Kurtagic, Arelya Karasoy (Giardino, Rakotozafy, Respaut, Davai, Ndoye)

        Setler: 18-25, 18-25, 16-25

        Süre: 71 dakika (23, 26, 22)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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