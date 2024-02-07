Bursa'da devrilen tırda yangın çıktı
Bursa'da refüje devrilen ve alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da refüje devrilen ve alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Dürdane rampasında kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Araçta çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Tır, kullanılamaz hale geldi.
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