Bursa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Bursa Ankara Karayolu Babasultan Kavşağı mevkisinde M.H.S. yönetimindeki 16 AYJ 059 plakalı otomobil, Bursa istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
Otomobildeki M.H.S, Kadir S. (19), Haydar C. (47) ve Emre B. (34) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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