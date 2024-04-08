Mudanya'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

Törene, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

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