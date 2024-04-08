Mudanya'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179’uncu yıl dönümü törenle kutlandı.
Tören, İskele Meydanı'ndaki Atatürk büstüne İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli'nin çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.
Törene, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.
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