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        Mudanya'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:17
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        Mudanya'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179’uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

        Tören, İskele Meydanı'ndaki Atatürk büstüne İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli'nin çelenk bırakmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

        Törene, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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