AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan İl Seçim Kurulu Müdürü Us'un mazbata törenindeki sözleriyle ilgili açıklama:

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbata törenindeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Gürkan, yaptığı açıklamada, Us'un, mazbata törenindeki konuşmasının yer aldığı videoların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Devlet memurlarının tarafsız olması gerektiğini belirten Gürkan, "Düzenlenen mazbata töreninde, bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızın 6-7 yıldır slogan olarak kullandığı 'Canla, başla' ifadelerini özellikle 'tırnak içinde' ifadesini kullanarak CHP'nin amigoluğunu yapan bir davranış sergileyerek aslında kendi kanaatlerini de ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Seçime gölge düşmemesi, vatandaşın kullandığı oyların hakkaniyetli şekilde değerlendirildiği kanaatinin oluşmasının çok önemli olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Savcılık konuyla ilgili soruşturmayı başlattı. Şu anda süreç işliyor. Taraflar dinlenecektir. Biz de gerekli şikayetlerimizi zaten yaptık. AK Parti olarak her seçimden sonra milletimizin sandıkta ne mesaj verdiğini görüp, büyüklerimizin koordinatörlüğünde, onların bilgileri doğrultusunda istişareler yapılıp ona göre bir yol haritası belirliyoruz. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, seçmenimizin iradesinin sandığa yansıtılması. En kritik noktada bulunan kişilerin, hem de Bursa İl Seçim Kurulu Başkanlığının almış olduğu kararların objektiflikten uzak olduğunu görmüş olduk. Biz, seçmenimizin iradesinin sandığa yansıması noktasında yapılan uygulamaların şüpheye mahal verilmeyecek şekilde incelenmesini, bu arkadaşlarla ilgili de gereğinin yapılmasını bekliyoruz."