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        Bursa Devlet Tiyatrosu bu hafta iki oyun sahneleyecek

        Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:23
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        Bursa Devlet Tiyatrosu bu hafta iki oyun sahneleyecek
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        Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

        "Yalan Makinesi" oyunu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de, 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

        "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu ise 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi günlerinde saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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