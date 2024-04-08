Bursa Devlet Tiyatrosu bu hafta iki oyun sahneleyecek
Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
"Yalan Makinesi" oyunu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de, 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.
"Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu ise 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi günlerinde saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.
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