Bursa Devlet Tiyatrosu bu hafta iki oyun sahneleyecek

"Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu ise 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi günlerinde saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.​​​​​​​

Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

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