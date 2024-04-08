İnegöl'de 11 kaçak göçmen yakaladı; Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış

Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’taki 5 katlı binada oturan askeri personel, binanın 1’inci katındaki daireden gelen gürültü üzerine, binaya girip çıkanları takibe aldı. Dairede kaçak gömenlerin kaldığını tespit eden askerin ihbarıyla, adrese polis ekipleri sevk edildi. Dairede kaldıkları belirlenen 5'i Mısır, 5'i Suriye, 1’i Fas uyruklu, 5’i çocuk 11 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi kiraladığı Fas uyruklu Karim Q.’nin de evi 10 kişiye daha kişi başı 2 bin 500 TL’den kiraladığı tespit edildi.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 5’i çocuk 11 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin Faslı kiracısının, daireyi 10 kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı.

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