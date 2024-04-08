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        İnegöl'de 11 kaçak göçmen yakaladı; Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 5'i çocuk 11 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:05
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        İnegöl'de 11 kaçak göçmen yakaladı; Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 5’i çocuk 11 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin Faslı kiracısının, daireyi 10 kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı.

        Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’taki 5 katlı binada oturan askeri personel, binanın 1’inci katındaki daireden gelen gürültü üzerine, binaya girip çıkanları takibe aldı. Dairede kaçak gömenlerin kaldığını tespit eden askerin ihbarıyla, adrese polis ekipleri sevk edildi. Dairede kaldıkları belirlenen 5'i Mısır, 5'i Suriye, 1’i Fas uyruklu, 5’i çocuk 11 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi kiraladığı Fas uyruklu Karim Q.’nin de evi 10 kişiye daha kişi başı 2 bin 500 TL’den kiraladığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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