İnegöl'de otomobil takla attı; 4 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde takla atıp yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düşerek ters dönen otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Mehmet Halit Süsli (54) yönetimindeki 16 AYJ 069 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düşüp ters döndü. Kazada, araçta sıkışan sürücü Süsli ile Kadir Süsli (19), Haydar Can (47) ve Emre Bargın (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı 4 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.