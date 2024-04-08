Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi; 3 yaralı

BURSA'dakamyonetin minibüse yandan çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'ta seyir halinde olan Yusuf Ç. (30) yönetimindeki 34 FJ 8723 plakalı kamyonet, Hicran Sokak'tan çıkan İsmail D.'nin (21) kullandığı 19 ADD 565 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüs askıda kaldı. Sürücüler ile minibüsteki Faruk Ç. (32) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.