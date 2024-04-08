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        Bursa'da bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 08.04.2024 - 19:20
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        Bursa'da bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokağı'nda yabancı uyruklu bir kişiye ait eve baskın yaptı.

        Ekipler, içerideki 11 düzensiz göçmenden birinin evi kiraladığını, diğerlerini para karşılığında burada barındırdığını belirledi.

        İnegöl Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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