Bursa'da iki gün önce kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Polis, jandarma, AFAD ve AKUT personeli ile İHH arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını mahalledeki arazilerde yoğunlaştırdı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

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