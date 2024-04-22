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        Bursa'da trafik kazasında yaralanan genç antrenör hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:53
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        Bursa'da trafik kazasında yaralanan genç antrenör hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yasin Aktem (27) yönetimindeki motosiklet, İzmir-İstanbul otobanı Görükle bağlantı kavşağında, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Aktem, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aktem'in kentte faaliyet gösteren MG Spor Kulübünde basketbol antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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