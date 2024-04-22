Bursa'da trafik kazasında yaralanan genç antrenör hayatını kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yasin Aktem (27) yönetimindeki motosiklet, İzmir-İstanbul otobanı Görükle bağlantı kavşağında, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Aktem, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aktem'in kentte faaliyet gösteren MG Spor Kulübünde basketbol antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.
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