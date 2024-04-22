Bursa'da nefes almakta güçlük çeken bebek yaşamını yitirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde nefes almakta güçlük çeken bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre olay, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir site de meydana geldi. Hayata solunum cihazı ile tutunan 1 yaşındaki Muharrem Efe Çevik, gece saatlerinde nefes almakta zorlanınca ailesi durumu fark etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırılan Muharrem bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.