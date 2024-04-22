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        Bursa'da nefes almakta güçlük çeken bebek yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes almakta güçlük çeken bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:45
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        Bursa'da nefes almakta güçlük çeken bebek yaşamını yitirdi
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde nefes almakta güçlük çeken bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgilere göre olay, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir site de meydana geldi. Hayata solunum cihazı ile tutunan 1 yaşındaki Muharrem Efe Çevik, gece saatlerinde nefes almakta zorlanınca ailesi durumu fark etti.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırılan Muharrem bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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