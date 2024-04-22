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        Mermili, gecelikli işkence sanıkları son savunmalarını mübaşir kamerasına yaptı

        BURSA'da Erhan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:35
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        Mermili, gecelikli işkence sanıkları son savunmalarını mübaşir kamerasına yaptı
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        BURSA’da Erhan M.'yi (28) dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden tutuklu sanıklar Yaşar Deniz Çakıcı (29) ile arkadaşları Ebubekir Tokatlı (32), önceki duruşmalarda tahliye edilen müşteki sanık Mehmet Ş. (30), Gökhan Y. (38) ve tutuksuz sanık Gamze Ü. (25), 4 yıl 7 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme heyetinin suçlarını sabit gördüğü sanıklar, sanık sayısının çok olması ve duruşma süresinin uzamaması için tutanaklara geçirilmek üzere, son savunmalarını mahkeme mübaşirinin kamerasına yaptı.

        Olay, 10 Şubat 2022’de Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven Erhan.M. ile Yaşar Deniz Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. Erhan M., arkadaşı Mehmet Ş. ile birlikte Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Çakıcı, yanındaki Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Y. ile birlikte Erhan M. ve Mehmet Ş.’nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Deniz Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, Erhan M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Erhan M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da Mehmet Ş.’ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

        Yaşar Deniz Çakıcı'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen Erhan M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çakıcı'nın evine baskın yaptı. Erhan M. ile Mehmet Ş.’yi kurtaran polis, Yaşar Deniz Çakıcı’yı ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen Mehmet Ş. de gözaltına alındı. ‘Eskici’ olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Deniz Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir Tokatlı, Gökhan Y. ve Mehmet Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SAVUNMALARI KAMERA İLE KAYIT ALTINDA

        Haklarında ‘yağma', 'yaralama', 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj', 'silahla tehdit’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce güvenlik nedeniyle gazeteci ve izleyicilerin alınmadığı duruşmada sanıklar, sanık sayısının çok olması ve duruşma süresinin uzamaması için tutanaklara geçirilmek üzere mahkeme mübaşirinin kamerasına konuştu.

        ‘OLAY, O ANKİ HEYECAN VE ÖFKE İLE YAŞANDI’

        Emniyetteki savunmalarını tekrar eden sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı, Erhan M.’yi daha önce tanımadığını, olay günü tutuksuz sanık Gamze Ü. aracılığıyla tanıdığını öne sürdü. Evine zorla girmeye çalışan Erhan M. ile aralarında tartışma çıktığını söyleyen Çakıcı, “Erhan M., Gamze Ü.’nün eski erkek arkadaşıydı. Gamze benim kardeşim gibidir. O gün Gamze’yi benim evime gelirken takip etmiş. İçeriye zorla girmeye çalışınca, aramızda tartışma çıktı. Olay, o anki heyecan ve öfkeyle yaşandı. Daha sonra Erhan M. ile konuşup anlaştık ve aramızda bir sorun kalmadı. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Pişmanım” dedi.

        İlk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Gökhan Y. ise Yaşar Deniz Çakıcı’nın dayısı olduğunu, olay sırasında evde olduğunu ancak işten yorgun geldiği için uyuduğunu dile getirerek, “Yaşananların hiçbir aşamasına şahit olmadım. Sesleri duyup uyandığımda tarafları sakinleştirdim. 4 ay haksız yere cezaevinde yatım” diye konuştu.

        Ebubekir Tokatlı, “Bursa’da Erhan M.’yi misafir olarak ağırladık. Erhan M.’nin, Mehmet Ş.’ye karşı yaptığı eylemler nedeniyle suça konu olan olayı yaptık. Pişmanım. Olay anında heyecan ve sinirli hareket ettik. Keşke böyle bir olay olmasaydı” diyerek tahliyesini talep etti.

        Tutuksuz sanık Gamze Ü. ise savunmasında Erhan M.’nin eski erkek arkadaşı olduğunu, daha önce de kendisini tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını belirtti. Gamze Ü., ağabeyi gibi gördüğünü söylediği Yaşar Deniz Çakıcı’nın evine giderken Erhan M.’nin kendisini takip ettiğini ve olayın bu yüzden yaşandığını kaydetti.

        Daha önce tahliye edilen müşteki sanık Mehmet Ş. de tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. İşkence görüntülerini kendi isteğiyle çekmediğini söyleyen tutuksuz sanık, “Darbederek beni zorladılar” dedi.

        ‘YAŞAR ZORLA EVE ALDI’

        Müşteki Erhan M., “Ben sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı’dan ve müşteki sanık Mehmet Ş.’den şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim. Beni Yaşar Deniz Çakıcı ters kelepçe yapar gibi eve zorla aldı. Yanında da Ebubekir Tokatlı vardı. Kafamı sanırım Mehmet tutmuştu. Ebubekir dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar” diye konuştu.

        Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘yağma', 'yaralama', 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj', 'silahla tehdit’ suçlarını sabit gördüğü tutuklu sanıklardan Yaşar Deniz Çakıcı’yı, Erhan M. ve müşteki sanık Mehmet Ş.’ye karşı işlediği suçlardan 20 yıl, Ebubekir Tokatlı’yı 17 yıl 11 ay 15 gün, tutuksuz sanık Gamze Ü.’yü ise 9 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Gamze Ü., ‘şantaj’ ve ‘birden fazla kişiyle konutta silahlı yağmaya teşebbüs’ suçlarından ise beraat etti. Müşteki Erhan M.’ye karşı üzerine atılı suçlardan beraat eden Gökhan Y., müşteki sanık Mehmet Ş.’ye karşı işlediği suçlardan 13 yıl 6 ay 15 gün, tutuksuz müşteki sanık Mehmet Ş. ise müşteki Erhan M.’ye karşı işlediği suçlardan 4 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

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