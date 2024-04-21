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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:18 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:18
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 29, Homesley 27, Batın Tuna, Tolga Geçim 15, Ege Demir 4, O'Brien 7, Sakic 2, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum 3

        Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, McCollum 38, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 6, Martin 4, Vittorio Brown 18, Mert Celep 2, Kenan Sipahi 8

        1. Periyot: 22-21

        Devre: 54-46

        3. Periyot: 82-73

        5 faulle çıkan: 34.01 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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