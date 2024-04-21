Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş
TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 29, Homesley 27, Batın Tuna, Tolga Geçim 15, Ege Demir 4, O'Brien 7, Sakic 2, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum 3
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, McCollum 38, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 6, Martin 4, Vittorio Brown 18, Mert Celep 2, Kenan Sipahi 8
1. Periyot: 22-21
Devre: 54-46
3. Periyot: 82-73
5 faulle çıkan: 34.01 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)
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