Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı

        Bursa'da otomobiliyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye, 38 bin 672 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da otomobiliyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye, 38 bin 672 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sivil trafik ekipleri, 18 Nisan'da otomobiliyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu kimliği tespit edilen sürücüye, 38 bin 672 lira cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 ay süre ile el konulduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 111-91
        TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 111-91
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk müca...
        Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk müca...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Bursa'da yapıldı
        16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Bursa'da yapıldı