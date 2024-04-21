Bursa'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı

Çalışma sonucu kimliği tespit edilen sürücüye, 38 bin 672 lira cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 ay süre ile el konulduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sivil trafik ekipleri, 18 Nisan'da otomobiliyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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