Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk mücadelesi veriyor

Bursa'da, diş tedavisi için özel bir kliniğe giden ve doktorun yanlış müdahalesiyle implantın çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki "orbita tabanı"nı delip beyin omurilik sıvısına giren kişi, diş hekiminden şikayetçi oldu.

Bursa'da yaşayan Ramazan Yılmaz (40), geçen yıl temmuz ayında, çene kemiğinde sızlama şikayetiyle Nilüfer ilçesindeki özel bir kliniğe gitti. Diş hekimi A.D, dişlerinin sallandığını, bu nedenle çekilmesi gerektiğini söyleyip, implant tedavisi önerdi.

Dişini çektiren Yılmaz, implant uygulamasını kabul etti. İddiaya göre, çekilen dişin yerine yerleştirilmek istenen implant, Yılmaz'ın çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki "orbita tabanı" olarak tabir edilen kemik çukurunu delerek beyin omurilik sıvısına girdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında gittiği diş hekimi A.D'nin, dişlerinin sallandığını ve çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine tedaviyi kabul ettiğini belirterek, "Kendisine güvendik. Kendimizi emanet ettik. Dişlerimi çekti aynı gün röntgen bile çekmeden implant uygulaması yapmaya çalıştı. İmplant uygulamasını yaparken elindeki aletin bozuk olduğunu yardımcısına söyledi. Yardımcısı aleti aldı. Daha sonra bu arkadaş galiba tecrübesine dayanarak el yordamıyla sokmaya çalıştı vidayı ağzıma. İmplantı sokarken de kemik sesleri geldi. Normal olduğunu, sonuçta kemiğe monte edilen bir şey olduğunu söylediler. Daha sonra ikinci denemede çene kemiğim kırılıp ani bir sancı hissettim." diye konuştu.

"Daha sonra oraya bıraktı, kaçtı. Yapılan tespitler sonucu implantın göz duvarını delip oradan beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye girdiği saptandı. Ameliyatımı yapmak için bayağı bir zorlandılar. Üç tane doktor kabul etmedi ameliyatı. Daha sonra Prof.Dr. Selçuk Yılmaz başarılı bir şekilde implantı yerinden çıkardı. Kendisi kaş üzerinden girip bunu yapabileceğini ama bu işlem sonucunda hayatımı kaybedebileceğimi, en iyi ihtimalle kör kalabileceğimi söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi söyledik. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Daha sonrasında diş hekimine defalarca görüşme talebinde bulundum ama kendisi duyarsız kaldı. Kendisinden şikayetçiyiz. Hukuki süreç başlatıldı."

Diş Hekimleri Odasına disiplin soruşturması için başvuru yaptıklarını aktaran Turan, "Soruşturmanın neticesinde karar çıktı. Hekime 'mesleki kurallara uymamak'tan ceza verildi. Biz bu cezayı yeterli bulmadık ve meslekten uzaklaştırılması kanaatine başvurduk. Yaşanan bu kaza neticesinde müvekkilim engelli raporu aldı." dedi.

Yılmaz'ın implant tedavisi için doktora toplamda 50 bin lira ödeme yaptığını ve bu ücretin iadesini talep ettiklerini anlatan Turan, şunları söyledi:

"Karşı taraf müvekkilimin hayatını tehlikeye sokmasına rağmen ücret iadesini dahi yapmadı. Diş çekimiyle aynı gün implant işlemi yapıldığı için zaten sağlam işçilik yapılmamış. Müvekkilim bu ücret iadesini alamayınca diş hekimiyle birebir iletişime geçmek ve ondan samimi bir özür bekledi açıkçası. Fakat diş hekimi özür dilemeyi geçin hiçbir şekilde müvekkilin yanında olduğunu hissettirmedi. Bu nedenle müvekkilim hukuki süreci başlatmak istedi, savaşmak istedi. Hukuki anlamda da müvekkilimizin maddi manevi haklarını talep ediyoruz. Müvekkilim aylarca çalışamadı. Hala şu an çalışamıyor. Kendisinde kalıcı hasarlar mevcut. Şiddetli baş ağrıları oluyor, gece mesailerinde artık yapamıyor. Bu tarz kayıpları mevcut. Bununla ilgili maddi manevi tazminat haklarımız saklıdır. Müvekkilime yapılan operasyon sonucunda Amerika'da makale yayımlandı. İmplant malzemesi steril olduğu için müvekkilimiz hayatta kaldı. Hukuki savaşımız devam edecektir."