Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvısına girdi (2)

'YAPILANİMPLANT, GÖZ DUVARIMI DELİP BEYİN OMURİLİK SIVISINA GİRDİ'

Bursa’da özel bir diş kliniğinde tedavi gören ve uygulanan implant, çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı' olarak tabir edilen kemik çukurunu delip, beyin omurilik sıvısına giren Ramazan Yılmaz (40), yaşadığı olayı gazetecilere anlattı. Dişlerindeki sızlama sebebi ile diş hekimine gittiğini, hekimin implant tedavisine başlanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Kendimi 24 yıllık bir hekime emanet ettim. Diş hekimi bana röntgen bile çekmeyi gerek duymadan implant uygulaması yaptı. İmplant uygulamasını yaparken elindeki aletin bozuk olduğunu söyledi. Doktor bey tecrübesine güvenerek vidayı el yordamı ile dişime sokmaya çalıştı. Bir anda çene kemiğimin kırıldığını hissettim. Çok acı çektim. Kendisi beni özel aracı ile röntgen merkezine götürdü. Daha sonra Uludağ Üniversitenin acil bölümüne başvurdum. Yapılan tetkikler sonucunda, implantın göz duvarını delip oradan beyin omurilik sıvısının bölgeye girdiği anlaşıldı. 3 doktor yaşadığım durumu riskli bulduğu için ameliyatımı yapmak istemedi. Uludağ Üniversitesinden bir profesör ameliyatımı başarılı şekilde gerçekleştirdi” dedi.

‘PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM’ Yılmaz, diş hekimini defalarca aradığını ancak kendisine dönüş yapılmadığını belirterek, “Yapılan işlem sonrası vidanın göz boşluğuna düştüğüne dair söylentiler çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda vidanın göz duvarını delip beyin omurilik sıvısına gittiği kanıtlandı. Dişim olmadığı için yemek yerken zorluk çekiyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Bazı günler çok şiddetli baş ağrısı yaşıyorum. Sol gözümde geçici körlük oluştu. Hukuki sürecim devam ediyor” dedi. BİZİM DURUMUMUZ BENZERSİZ BİR VAKA OLARAK NİTELENDİRİLİYOR’