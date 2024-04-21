Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvısına girdi (2)

        'YAPILANİMPLANT, GÖZ DUVARIMI DELİP BEYİN OMURİLİK SIVISINA GİRDİ'Bursa'da özel bir diş kliniğinde tedavi gören ve uygulanan implant, çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı' olarak tabir edilen kemik çukurunu delip, beyin omurilik sıvısına giren Ramazan Yılmaz (40), yaşadığı olayı gazetecilere anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:04 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvısına girdi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'YAPILANİMPLANT, GÖZ DUVARIMI DELİP BEYİN OMURİLİK SIVISINA GİRDİ'

        Bursa’da özel bir diş kliniğinde tedavi gören ve uygulanan implant, çene kemiği ile sol gözünün arkasındaki 'orbita tabanı' olarak tabir edilen kemik çukurunu delip, beyin omurilik sıvısına giren Ramazan Yılmaz (40), yaşadığı olayı gazetecilere anlattı. Dişlerindeki sızlama sebebi ile diş hekimine gittiğini, hekimin implant tedavisine başlanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Kendimi 24 yıllık bir hekime emanet ettim. Diş hekimi bana röntgen bile çekmeyi gerek duymadan implant uygulaması yaptı. İmplant uygulamasını yaparken elindeki aletin bozuk olduğunu söyledi. Doktor bey tecrübesine güvenerek vidayı el yordamı ile dişime sokmaya çalıştı. Bir anda çene kemiğimin kırıldığını hissettim. Çok acı çektim. Kendisi beni özel aracı ile röntgen merkezine götürdü. Daha sonra Uludağ Üniversitenin acil bölümüne başvurdum. Yapılan tetkikler sonucunda, implantın göz duvarını delip oradan beyin omurilik sıvısının bölgeye girdiği anlaşıldı. 3 doktor yaşadığım durumu riskli bulduğu için ameliyatımı yapmak istemedi. Uludağ Üniversitesinden bir profesör ameliyatımı başarılı şekilde gerçekleştirdi” dedi.

        ‘PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM’

        Yılmaz, diş hekimini defalarca aradığını ancak kendisine dönüş yapılmadığını belirterek, “Yapılan işlem sonrası vidanın göz boşluğuna düştüğüne dair söylentiler çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda vidanın göz duvarını delip beyin omurilik sıvısına gittiği kanıtlandı. Dişim olmadığı için yemek yerken zorluk çekiyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Bazı günler çok şiddetli baş ağrısı yaşıyorum. Sol gözümde geçici körlük oluştu. Hukuki sürecim devam ediyor” dedi.

        BİZİM DURUMUMUZ BENZERSİZ BİR VAKA OLARAK NİTELENDİRİLİYOR’

        Ramazan Yılmaz’ın avukatı Edanur Akagündüz Turan konuyla ilgili hukuki süreçleri başlattıklarını söyleyerek şunları söyledi:

        “Diş Hekimleri Odası’na disiplin soruşturması için başvuru yaptık. Soruşturmanın neticesinde karar çıktı. Hekime ‘Mesleki Kurallara Uymamaktan ceza verildi’. Biz bu cezayı yeterli bulmadık ve meslekten uzaklaştırılması kanaatine başvurduk. Yaşanan bu kaza neticesinde müvekkilim engelli raporu aldı. Müvekkilim her ne kadar karşı taraftan 50 bin liralık ücretini talep etse de bu haklarından mahrum kaldı. Maddi ve manevi tazminat haklarımız saklıdır. Bizim durumumuz benzersiz bir vaka olarak nitelendiriliyor. Müvekkilime yapılan operasyon sonucunda Amerika’da makale yayınladı. İmplant malzemesi steril olduğu için müvekkilimiz hayatta kaldı. Hukuki savaşımız devam edecektir.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk müca...
        Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk müca...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Bursa'da yapıldı
        16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Bursa'da yapıldı
        Bursa'da iki gün önce kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da iki gün önce kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu
        85 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın, 54 saat sonra ölü bulundu
        85 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın, 54 saat sonra ölü bulundu
        Bursa'da meyve ve sebze ihracatında başarılı firmalara ödül
        Bursa'da meyve ve sebze ihracatında başarılı firmalara ödül