TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 111-91
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Yiğit GönültaşTOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 29, Homesley 27, Batın Tuna, Tolga Geçim 15, Ege Demir 4, O'Brien 7, Sakic 2, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum 3 PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 10, McCollum 38, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 6, Martin 4, Vittorio Brown 18, Mert Celep 2, Kenan Sipahi 81'İNCİ PERİYOT: 22-21DEVRE: 54-463'ÜNCU PERİYOT: 82-73Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 111-91'lik skorla mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş
TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 29, Homesley 27, Batın Tuna, Tolga Geçim 15, Ege Demir 4, O'Brien 7, Sakic 2, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum 3
PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 10, McCollum 38, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 6, Martin 4, Vittorio Brown 18, Mert Celep 2, Kenan Sipahi 8
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
DEVRE: 54-46
3'ÜNCU PERİYOT: 82-73
Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 111-91’lik skorla mağlup etti.
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