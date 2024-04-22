Bursa'da kiracı, iş yeri sahibini silahla yaralandı

Şüpheli Ahmet K. ise mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi 3. Yiğit Sokak'ta market işletmecisi Ahmet K. ile iş yeri sahibi Aykut Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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