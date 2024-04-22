Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kiracı, iş yeri sahibini silahla yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kiracısı tarafından silahla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 02:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 02:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kiracı, iş yeri sahibini silahla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kiracısı tarafından silahla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

        İstiklal Mahallesi 3. Yiğit Sokak'ta market işletmecisi Ahmet K. ile iş yeri sahibi Aykut Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Tartışma esnasında kiracı Ahmet K. yanında bulunan tabancayla iş yeri sahibi Aykut Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli Ahmet K. ise mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var

        Benzer Haberler

        Bursa'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı
        Bursa'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı
        TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 111-91
        TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 111-91
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk müca...
        Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk müca...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...
        Diş implantı, çene kemiği ile 'orbita tabanı'nı delip, beyin omurilik sıvıs...