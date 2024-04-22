İki ailenin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada

BURSA'da,iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki genç sokakta tartışmaya başladı. Tartışma ailelerin de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini yumruklayıp, tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.