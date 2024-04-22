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        İki ailenin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada

        BURSA'da,iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:50
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        İki ailenin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada
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        BURSA'da,iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki genç sokakta tartışmaya başladı. Tartışma ailelerin de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini yumruklayıp, tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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