İki ailenin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada
BURSA'da,iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'da,iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki genç sokakta tartışmaya başladı. Tartışma ailelerin de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini yumruklayıp, tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
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