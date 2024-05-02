Vali Demirtaş, Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğinin yöneticilerini kabul etti

Demirtaş ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.

Derneğin çalışmaları hakkında Demirtaş'a bilgi veren Albayrak, gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmayı amaçladıklarını, üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Vali Demirtaş, Dernek Başkanı Ali Albayrak, Başkan Yardımcısı Yakup Koçak, Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkanı Yıldıray Yaka ve Suat Algül ile Sayman Yusuf Ateş'ten oluşan heyeti Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Bursa Valiliği binasında kabul etti.

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