Bursa'da belediyeye ait çöp toplama aracıyla çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Kazanın yaşandığı bölgede yapılan incelemelerle, hata oranı ve diğer değerlendirmeler ortaya konuldu.

Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'ne ait çöp toplama aracıyla manevra yaptığı sırada Süreyya Ersevinç'e (69) çarparak ölümüne sebep olan sürücü A.B'nin (33) emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyeye ait çöp toplama aracıyla çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

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