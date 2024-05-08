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        Bursa'da belediyeye ait çöp toplama aracıyla çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyeye ait çöp toplama aracıyla çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 08.05.2024 - 19:41
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        Bursa'da belediyeye ait çöp toplama aracıyla çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyeye ait çöp toplama aracıyla çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

        Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'ne ait çöp toplama aracıyla manevra yaptığı sırada Süreyya Ersevinç'e (69) çarparak ölümüne sebep olan sürücü A.B'nin (33) emniyetteki sorgusu tamamlandı.

        Kazanın yaşandığı bölgede yapılan incelemelerle, hata oranı ve diğer değerlendirmeler ortaya konuldu.

        Adliyeye sevk edilen A.B, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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