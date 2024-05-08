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        Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:50 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:55
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        Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi’nde faaliyet gösteren hurda deposunda çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm ürünleri toplayan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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