Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Yangın Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi’nde faaliyet gösteren hurda deposunda çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm ürünleri toplayan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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