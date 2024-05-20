BUÜ Makine Mühendisliği öğrencileri eklemeli imalat yöntemlerini uygulamalı öğreniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Makine Mühendisliği öğrencilerinin son sınıf seçmeli derslerinden Eklemeli İmalat Yöntemleri dersinin uygulamaları, Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) eğitmenleri tarafından vakfın Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi'nde veriliyor.

Mesleki eğitim programları, burslar, yenilikçi eğitim modelleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle iş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve ara eleman yetiştirilmesine destek olan vakıf, BUÜ ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak üzere yeni bir iş birliği yaptı.

BUÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nün son sınıf seçmeli derslerinden Eklemeli İmalat Yöntemleri dersini seçen öğrenciler, dersin 14 haftalık teorik eğitim planına ilave olarak 4 haftasını CEV'in Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi'nde (KÜME) vakfın eğitmenlerinden alıyor. 8 Mayıs'ta başlayan uygulama kapsamında bu dersi seçen 23 makine mühendisliği öğrencisi, son teknoloji ürünlerle donatılmış KÜME'de verilen Eklemeli İmalat Yöntemleri dersinde 4 hafta boyunca polimer malzemeler için tasarım, metal malzemeler için tasarım, ardıl işlemler ve güvenlik konularını vakfın eğitmenlerinden dinleme olanağı bulacak.