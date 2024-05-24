Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BBDSO'dan "Gitar Akşamı" konseri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) "Gitar Akşamı" konserinde, gitar sanatçısı Ayşegül Koca ve Ricardo Moyano sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 01:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBDSO'dan "Gitar Akşamı" konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) "Gitar Akşamı" konserinde, gitar sanatçısı Ayşegül Koca ve Ricardo Moyano sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Yalçın Adıgüzel yönetti.

        Gecede solistler, "Gitar Konçerotsu-Concierto Aranjuez" ve "Arjantin Süiti" eserlerini orkestra eşliğinde çaldı.

        Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı
        Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Filistin eylemine yine müdahale
        Filistin eylemine yine müdahale
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 y...
        Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 y...
        Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bursa'da dolu yağdı (2)
        Bursa'da dolu yağdı (2)
        Sahibinden harçlık aldığı kafeteryadan 2 bin 500 lira çaldı
        Sahibinden harçlık aldığı kafeteryadan 2 bin 500 lira çaldı
        Bursa'da dolu yağdı
        Bursa'da dolu yağdı
        Bursa'nın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        Bursa'nın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı