AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistinlilerin çektiği acılara dayanamadıklarını, bunun sona ermesi için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya devam edeceklerini belirterek, "İnşallah bu zalimler, insanlık düşmanları, soykırımcılar durdurulacak ve kardeşlerimiz orada iki devletli çözüme kavuşacaktır. Türkiye de bunun bayraktarlığını yapıyor, yapacak." dedi.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı 56. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, insanlığın vicdanının, aklının, dünyanın gözlerinin önünde Filistin'in yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

"Gerçekten dayanamıyoruz ama elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. İnşallah bu zalimler, insanlık düşmanları, soykırımcılar durdurulacak ve kardeşlerimiz orada iki devletli çözüme kavuşacaktır. Türkiye de bunun bayraktarlığını yapıyor, yapacak. Şimdi Heniyye'yi şehit ediyorlar. Heniyye'nin inançlarını şehit edebiliyor musun, yok edebiliyor musun? Heniyye ne istiyordu? Memleketine, insanına hizmet ve ülkesine bir devlet. Herkesin hakkı değil mi? Alçaklığın gideceği bir yer yok, vakur duruşun kazanacağı çok şey vardır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Biz mücadelede sabır istiyoruz, mücadelede ayaklarımız geri gitmesin, tereddüt etmeyelim diye. Allah'ın izniyle oradaki kardeşlerimiz de her durumda dirençleri dimdik, vakur duruşlarını hiçbir zaman bozmadılar."

Efkan Ala, Türkiye'nin her zaman Filistin'deki kardeşleriyle bir ve beraber, yan yana olduğunu bildirdi.

"Tabii vatandaşlar, burada sandığa gittiğinde de değerlendirmesini yapar. Her zaman onların yaptığı değerlendirme doğrudur ve onun mesajını alamayan varsa yanlışı o yapıyor. 2007-2008'de de dünyada önemli bir ekonomik kriz ve daralma olmuştu. Her yeri etkilemişti, eksi büyüme yaşanmıştı. 2009'da da yerel yönetim seçimlerinde yüzde 38 çıktı. AK Parti, 48-50, oralara alışmış. Referandumlarda 69,5 almışız. Sonra 58 aldık. Tabii 50'lere alışmışız, 38 alınca ciddi bir sarsılma oldu ama AK Parti asla gerilemez. Gerilir ama gerilemez. O gerilmesi de yay gibidir; daha ileriye ok atalım, daha ileriye hedeflere koşalım diye."