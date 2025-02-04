Bursa'da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı

BURSA’da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, yanındaki oto yedek parça dükkanına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren oto aksesuarları satılan iş yerinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 2 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangında alevler, kısa sürede bitişikteki otomobil yedek parça dükkanına da sıçradı. Her iki iş yeri de tahliye edilirken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.