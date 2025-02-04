Bursa'da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı (2)

Bursa'daoto aksesuar dükkanında çıkan ve yanındaki oto yedek parça dükkanına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 çalışana, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

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