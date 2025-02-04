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        Bursa'da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı (2)

        SÖNDÜRÜLDÜBursa'daoto aksesuar dükkanında çıkan ve yanındaki oto yedek parça dükkanına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:25
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        Bursa'da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı (2)
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        SÖNDÜRÜLDÜ

        Bursa'daoto aksesuar dükkanında çıkan ve yanındaki oto yedek parça dükkanına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 çalışana, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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