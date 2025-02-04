Bursa'da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençlere destek amacıyla hayata geçirilen "Kütüphaneden Kampüse" adlı eğitim programı başladı.

Kütüphaneden Kampüse Programı için Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, insan odaklı anlayışı yönetimde de sürdürdüklerini ve bunu kentte yaşayanların desteğiyle başardıklarını belirtti.

Eğitimde parlayan bir Yıldırım ilçesi inşa etmek için ilçeye yeni kültür yaşam merkezleri ve uyumayan kütüphaneler kazandırdıklarını aktaran Yılmaz, öğrencilere ev ortamında ders çalışma imkanı sundukları kütüphaneler sayesinde binlerce gencin üniversiteye yerleşmelerinde katkı sağladıklarını söyledi.

Yılmaz, ilçedeki kütüphanelerin 75 bin 537 aktif üyesi olduğunu dile getirdi.

Hizmete sundukları bu mekanlarda Türkiye Yüzyılı'nda söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeye çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, "Bugün ise üniversite hayali kuran genç kardeşlerimiz için onları başarıya götüreceğine inandığımız 'Kütüphaneden Kampüse' adlı programın startını veriyoruz." dedi.

Yılmaz, belediye olarak gençlere maddi ve manevi her türlü her imkanı sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz programla üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizi deneme sınavlarından soru çözümüne, akademik programlardan meslek tanıtımlarına, birebir öğrenci takibinden motivasyon programlarına kadar yıl boyunca destekleyeceğiz."

Bu program kapsamında öğrenci kulüpleri oluşturacaklarını aktaran Yılmaz, eğitim programından faydalanmak isteyen öğrencilerin "enler kulübü"ne üye olacağını dile getirdi.

Yılmaz, hizmet verilen öğrencilerin kayıtlarının ve gelişimlerinin de bu kulüp vasıtasıyla takip edileceğini belirterek, programın kapsamı hakkında şu bilgileri verdi: