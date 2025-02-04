Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençlere destek amacıyla hayata geçirilen "Kütüphaneden Kampüse" adlı eğitim programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:14 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı
        ABONE OL

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençlere destek amacıyla hayata geçirilen "Kütüphaneden Kampüse" adlı eğitim programı başladı.

        Kütüphaneden Kampüse Programı için Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, insan odaklı anlayışı yönetimde de sürdürdüklerini ve bunu kentte yaşayanların desteğiyle başardıklarını belirtti.

        Eğitimde parlayan bir Yıldırım ilçesi inşa etmek için ilçeye yeni kültür yaşam merkezleri ve uyumayan kütüphaneler kazandırdıklarını aktaran Yılmaz, öğrencilere ev ortamında ders çalışma imkanı sundukları kütüphaneler sayesinde binlerce gencin üniversiteye yerleşmelerinde katkı sağladıklarını söyledi.

        Yılmaz, ilçedeki kütüphanelerin 75 bin 537 aktif üyesi olduğunu dile getirdi.

        Hizmete sundukları bu mekanlarda Türkiye Yüzyılı'nda söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeye çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, "Bugün ise üniversite hayali kuran genç kardeşlerimiz için onları başarıya götüreceğine inandığımız 'Kütüphaneden Kampüse' adlı programın startını veriyoruz." dedi.

        Yılmaz, belediye olarak gençlere maddi ve manevi her türlü her imkanı sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz programla üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizi deneme sınavlarından soru çözümüne, akademik programlardan meslek tanıtımlarına, birebir öğrenci takibinden motivasyon programlarına kadar yıl boyunca destekleyeceğiz."

        Bu program kapsamında öğrenci kulüpleri oluşturacaklarını aktaran Yılmaz, eğitim programından faydalanmak isteyen öğrencilerin "enler kulübü"ne üye olacağını dile getirdi.

        Yılmaz, hizmet verilen öğrencilerin kayıtlarının ve gelişimlerinin de bu kulüp vasıtasıyla takip edileceğini belirterek, programın kapsamı hakkında şu bilgileri verdi:

        "Enler kulübü üye kartına sahip gençler belediyenin sosyal tesislerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her ay düzenli şekilde deneme sınavları yapacağız. Kendilerini ölçtüğü deneme sınavlarında derece yapan öğrencilere ve eğitim koçlarına çeşitli hediyeler verilecek. Belirli periyotlarla düzenlenecek deneme sınavlarında öğrenciler çözemediği soruları alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelerek çözebilecek. Gençlere meslek tanıtımları yapılarak doğru meslekleri tercih etmeleri için mentörlük yapılacak ve düzenlenecek üniversite gezileri ile genç kuşaklar Türkiye'nin öncü üniversitelerini yerinde görerek üniversite imkanlarını öğrenme fırsatı bulacak."

        Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise Yıldırım Belediyesinin hayata geçirdiği "Uyumayan kütüphane"leri, "Kütüphaneden Kampüse" projesiyle daha da zenginleştirdiğini dile getirerek, bu projede katkısı bulunanlara teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarının ardından öğrenci danışmanı Gökhan Müftüoğlu tarafından öğrencilere sunum yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"

        Benzer Haberler

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 3,1 milyar dolar oldu
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 3,1 milyar dolar oldu
        Bursa'da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçrad...
        Bursa'da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçrad...
        Bursa'da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçrad...
        Bursa'da oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçrad...
        Cinayete tanık olan kardeşler, annelerini öldüren babalarından şikayetçi ol...
        Cinayete tanık olan kardeşler, annelerini öldüren babalarından şikayetçi ol...
        GÜNCELLEME - Bursa'da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçray...
        GÜNCELLEME - Bursa'da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçray...
        Bursa'da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor