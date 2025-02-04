GÜNCELLEME - Bursa'da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçrayan yangın söndürüldü

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen ve soğutma işlemi devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar alanında faaliyet gösteren iş yerinde çıkan ve yedek parça dükkanına da sıçrayan yangın söndürüldü.

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