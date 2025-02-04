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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 3,1 milyar dolar oldu

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ocak ayında 3 milyar 101 milyon 30 bin dolarlık ihracat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:29
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 3,1 milyar dolar oldu
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ocak ayında 3 milyar 101 milyon 30 bin dolarlık ihracat yaptı.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, birliğin geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 38 milyar 822 milyon 51 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Birlikler içinde ocakta en fazla ihracatı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yaptı. Geçen ay 2 milyar 624 milyon 630 bin dolar olarak gerçekleşen OİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 7,6'lık artışla 32 milyar 541 milyon 810 bin dolar olarak açıklandı.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ocakta 103 milyon 927 bin dolar dış satıma imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 271 milyon 597 bin dolar oldu.

        Ocak ayı ihracatı 59 milyon 258 bin dolara ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) 12 aylık ihracatı da 852 milyon 910 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

        Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geçen ay 21 milyon 265 bin dolar ihracat yaptı. Birlik, son 12 aylık dönemde, 312 milyon 900 bin dolar ihracata imza attı.

        Ocakta 13 milyon 63 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 12 aylık dönemde 202 milyon 992 bin dolar seviyelerinde dış satışa ulaştı.​​​​​​​

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Bu yılın ocak ayını da ihracat tutarımızın artışıyla tamamladık. UİB olarak, 2025 yılı sonunda yeni ihracat rekoru hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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