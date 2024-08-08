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        Bursa'da kayıp sürücünün cesedi traktörünün altında bulundu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, traktörünün lastiğinin altında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:56
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        Bursa'da kayıp sürücünün cesedi traktörünün altında bulundu
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, traktörünün lastiğinin altında ölü bulundu.

        Yalova'da ikamet eden 53 yaşındaki Muharrem İnan, 19 PD 552 plakalı traktörüyle Orhangazi'deki bir maden ocağından malzeme almak üzere evinden ayrıldı.

        İnan'dan haber alamayan yakınları, Orhangazi ilçesine gelerek aramaya başladı. Süpürgelik mevkisinde yol kenarında park halinde buldukları traktörün lastiğinin altında İnan'ı hareketsiz gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Evli ve 4 çocuk babası İnan'ın cesedi, bulunduğu yerden çıkarılarak savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Sürücünün kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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