Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.
Gölkaya Mahallesi'nde İ.K, yürüyüş sırasında gördüğü eski top mermisini jandarma ekiplerine bildirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.
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