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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:33
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Serap Kuka

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Ertuğrul Muhammet, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal)

        Fenerbahçe Medicana: Salehi, Ahmet Samet Baltacı, Drzyza, Yasin Aydın, Osman Çağatay Durmaz, Luburic (Caner Dengin, Burak Güngör)

        Setler: 17-25, 25-16, 20-25, 20-25

        Süre: 102 dakika (24, 24, 27, 27)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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